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«Фонтанка.ру»: жительница Петербурга сообщила о найденном в подъезде РПГ

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«Фонтанка.ру»: жительница Петербурга сообщила о найденном в подъезде РПГ

Жительница одного из домов по улице Культуры в Петербурге сообщила в полицию об опасной находке: на лестничной клетке она обнаружила предмет, похожий на гранатомет. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Женщина охарактеризовала находку, сделанную между пятым и шестым этажом, как «РПГ с полутораметровым дулом». На место незамедлительно выехал наряд.

В состав прибывшей на место группы входил специалист инженерно-технического отделения ОМОН. После осмотра было установлено, что женщина нашла тубус от РПГ-18 «Муха» без боезапаса внутри. Предмет был изъят сотрудниками правоохранительных органов. Ведется разбирательство.

16 марта в Петербурге задержали мужчину, оставившего в лифтах оскорбляющие президента надписи. Жителя дома на улице Михаила Дудина задержали в его квартире сотрудники центра «Э». Его слова о президенте были квалифицированы как хулиганство по мотивам политической ненависти, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве прохожий остановил вора, который украл из автомобиля сумку с 46 млн рублей.

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«Фонтанка.ру»: жительница Петербурга сообщила о найденном в подъезде РПГ

«Фонтанка.ру»: жительница Петербурга сообщила о найденном в подъезде РПГ

Shot‘ class=”item-image” > Жительница одного из домов по улице Культуры в Петербурге сообщила…

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