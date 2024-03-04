Военные Вооруженных сил России уничтожили лучшие бронемашины производства США под Авдеевкой, в том числе танк Abrams. Об этом пишет американский журнал Forbes.

Как говорится в публикации, к западу от города Авдеевка, 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишилась еще одной пары своих лучших бронемашин американского производства: танка M-1 Abrams и инженерной машины Assault Breacher.

«Всего за последние две недели бригада потеряла два М-1, несколько М-2 и два Assault Breacher: пожалуй, пять процентов лучших бронемашин», — сказано в материале.

1 марта командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» рассказал, что бойцы группировки «Центр» смогли подбить два американских танка Abrams при помощи FPV-дронов.

26 февраля сообщалось, что российские военные на Авдеевском направлении впервые поразили американский танк M1 Abrams.

В 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде сообщили, что танк уничтожил боец с позывным «Рассвет».

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о слабых местах танков Abrams.

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