Российский форвард «Тампы‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал второй звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам матчей, состоявшихся 25 февраля. Об этом сообщает пресс‑служба лиги.

30-летний нападающий в гостевом матче с «Нью‑Джерси Девилз» (4:1) отметился голом и тремя результативными передачами. Теперь на счету Кучерова 102 очка (38 шайб и 64 передачи) в 59 играх. Он стал первым хоккеистом в текущем розыгрыше НХЛ, кто преодолел отметку в 100 очков. Кучеров увеличил преимущество над форвардом «Колорадо» Нэйтаном Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ, на счету которого 96 (34+62) очков в 59 играх.

Первой звездой дня выбрали нападающего «Детройт Ред Уингз» Патрика Кейна. Его гол принес команде победу над «Чикаго Блэкхокс» (3:2, ОТ).

Третьей звездой признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Канадец записал в актив шайбу и три ассиста в домашней игре с «Филадельфия Флайерз» (7:6).

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