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France Info: Франция увеличит производство оружия для Украины на ее территории

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France Info: Франция увеличит производство оружия для Украины на ее территории

Франция планирует изменить подход к поддержке Киева. Власти республики намерены сосредоточиться на производстве оружия для Украины прямо на ее территории, сообщил посол республики в Киеве Гаэль Весьер в интервью телеканалу France Info.

«Постепенно она (военная поддержка. — «Газета.Ru») будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет безвозмездных поставок и закупок», — отметил Весьер.

Он подчеркнул, что Париж в ближайшей перспективе не собирается отказываться от поставок военного оборудования для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам посла, сторонником изменения стратегии помощи Киеву является министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая ранее сообщила о планах посетить с визитом Украину.

В Польше назвали государственной изменой отправку оружия на Украину.

До этого жители Амстердама, также недовольные помощью Украине, потребовали прекратить поставлять ей оружие.

Ранее во Франции предрекли Украине потерю еще больших территорий.

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