Национальный суд по вопросам убежища Франции впервые дал разрешение предоставить убежище россиянину, которого могли призвать в армии призыва в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам адвоката гражданина РФ, Юлии Ямовой, судебную инстанцию удалось убедить, что выпускник российского университета, зачисленный в запас после военной кафедры, мог быть призван для участия в боевых действиях.

«Французские чиновники долго не могли поверить, что человек, никогда не служивший в армии и не проходивший соответствующую подготовку, подлежит призыву и отправке на фронт», — сказала юрист.

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