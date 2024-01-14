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Фредерик X стал новым королем Дании после отречения его матери от престола

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Danmarks Radio: новым королем Дании после отречения матери стал Фредерик X

Фредерик X стал новым королем Дании после отречения его матери от престола

Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери, Маргрете II, которая правила страной 52 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Danmarks Radio.

Церемония отречения от престола прошла в королевском замке Кристиансборг в присутствии членов государственного совета. После того как Маргрете II поставила подпись на соответствующем документе, сидевший от нее по правую руку сын, 55-летний Фредерик, стал новым королем Дании.

Взято
отсюда

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