реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

ФРГ впервые передаст Украине военные вертолеты

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Минобороны ФРГ: Берлин намерен передать Киеву шесть вертолетов Sea King Mk41

ФРГ впервые передаст Украине военные вертолеты

Германия впервые передаст Украине вертолеты 21 Sea King Mk41, сообщило министерство обороны страны. Заявление ведомства приводит издание Tagesschau.de.

Уточняется, что Киев получит шесть единиц воздушной техники, а также комплектующие и запасные части.

Ранее начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Александр Павлюк заявил о планах Запада в этом году поставить новое оружие, которого прежде не было. Также, по его словам, несколько государств передаст Киеву «большие пакеты помощи».

Взято
отсюда

русские новости сегодня , новости на сегодня 2023

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Мир

В РПЦ призвали запретить мобилизацию отцов с тремя детьми: новости СВО за 23 января

24.01.2024

 Погода

Россиянам, живущим в браке больше 20 лет, предложили выплачивать премии

24.01.2024

 Специальная Военная Операция

На Западе объяснили необходимость масштабных учений НАТО

24.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Кремле оценили положение Зеленского, исходя из его нового указа

24.01.2024

 Специальная Военная Операция

Вакаров: весной вы не увидите в городах Западной Украины ни одного мужчины

24.01.2024

 Специальная Военная Операция

Депутат обратилась в полицию из-за выброшенной на свалку в ДНР гумпомощи

24.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Крыму увидели первый шаг Украины к признанию потери шести регионов

24.01.2024

 Специальная Военная Операция

Лавров высказался по поводу обещания Трампа завершить конфликт на Украине

24.01.2024

 Специальная Военная Операция

У него большие проблемы. Песков объяснил притязания Зеленского на земли РФ

24.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске