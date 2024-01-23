Минобороны ФРГ: Берлин намерен передать Киеву шесть вертолетов Sea King Mk41

Германия впервые передаст Украине вертолеты 21 Sea King Mk41, сообщило министерство обороны страны. Заявление ведомства приводит издание Tagesschau.de.

Уточняется, что Киев получит шесть единиц воздушной техники, а также комплектующие и запасные части.

Ранее начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Александр Павлюк заявил о планах Запада в этом году поставить новое оружие, которого прежде не было. Также, по его словам, несколько государств передаст Киеву «большие пакеты помощи».

Взято

отсюда

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