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ФСБ обнаружила самодельное взрывное устройство на машине, въезжающей в Крым

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ФСБ обнаружила самодельное взрывное устройство на машине, въезжающей в Крым

Сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) на днище автомобиля, который пытался пересечь пункт пропуска “Джанкой” в Крыму, бомбу обезвредили, сообщили в силовых структурах региона.

По данным экспертов, СВУ было сделано из компонентов иностранного производства, поставляемых Украине странами НАТО”, уточнил собеседник РИА Новости. «”Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска “Джанкой” в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство”, – сказал агентству представитель силовых структур.

Отмечается, что автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние. Специалисты-взрывотехники обезвредили бомбу.

Силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к преступлению. Пункт пропуска “Джанкой” расположен на севере Крыма, на административной границе с Херсонской областью.

Радио Sputnik сообщало, что ФСБ раскрыла шпионскую деятельность “Британского совета” в Херсонской области.

Взято отсюда.

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