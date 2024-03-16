реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в попытке теракта на Транссибе

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в попытке теракта на Транссибе

ФСБ России показала видео задержания в Свердловской области гражданина РФ, признавшегося в намерении устроить теракт на Транссибирской магистрали.

Задержание произошло ночью у железнодорожных путей, подозреваемый сначала утверждал, что “просто гулял” там, однако позднее признался, что планировал установить на рельсах приспособление, предназначенное, чтобы пускать поезда под откос. Упомянутый предмет был найден у мужчины.

О его задержании стало известно в субботу утром – по данным ФСБ, злоумышленник действовал по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщило о задержании в Москве за госизмену работавшего на украинские спецслужбы агента, запускавшего дроны.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Система ДЭГ не справилась с нагрузками и перешла в режим электронной очереди

Система ДЭГ не справилась с нагрузками и перешла в…

Гражданам рекомендуют подождать несколько минут или проголосовать ночью Выборы президента…

«Как с креста снятая». Россияне раскритиковали внешность модели Водяновой, которая вышла в свет с мужем-миллиардером

«Как с креста снятая». Россияне раскритиковали внешность модели Водяновой,…

Соотечественники всерьез обеспокоены состоянием и здоровьем Натальи 16 марта 2024,…

Почти 30 лет назад на Урале нашли загадочное существо. Его тайна до сих пор не раскрыта

Почти 30 лет назад на Урале нашли загадочное существо.…

Публикуем основные версии о происхождении гуманоида Алешеньки 16 марта 2024,…

Стало известно о дальнейшем ходе дела задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

Стало известно о дальнейшем ходе дела задержанного в Дубае…

Футболист «Спартака» Промес может получить отсрочку от экстрадиции в Нидерланды…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp