ФСБ показала видео задержания подозреваемого в попытке теракта на Транссибе

ФСБ России показала видео задержания в Свердловской области гражданина РФ, признавшегося в намерении устроить теракт на Транссибирской магистрали.

Задержание произошло ночью у железнодорожных путей, подозреваемый сначала утверждал, что “просто гулял” там, однако позднее признался, что планировал установить на рельсах приспособление, предназначенное, чтобы пускать поезда под откос. Упомянутый предмет был найден у мужчины.

О его задержании стало известно в субботу утром – по данным ФСБ, злоумышленник действовал по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщило о задержании в Москве за госизмену работавшего на украинские спецслужбы агента, запускавшего дроны.

Взято отсюда.