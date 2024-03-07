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ФСБ предотвратила нападение на синагогу в Москве

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ФСБ предотвратила нападение на синагогу в Москве

Сотрудники ФСБ предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.«

"ФСБ РФ на территории Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГ* в Афганистане – "Вилаят Хорасан", члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы", – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

Как отметили в ФСБ, преступники попали в поле зрения силовиков во время сбора информации для совершения преступления. Боевики планировали напасть на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия.«”При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем”, – уточнили в спецслужбе.

По месту проживания боевиков изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления взрывного устройства. Открыто уголовное дело о приготовлении к совершению теракта группой лиц.

Радио Sputnik сообщало, сколько террористических преступлений в РФ было предотвращено с начала спецоперации.

Взято отсюда.

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