ФСБ пресекла в Карелии теракт по заданию СБУ с участием гражданина Белоруссии

Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в одном из административных зданий Республики Карелия в четверг, 7 марта. Его планировал совершить гражданин Белоруссии 1974 года рождения по заданию украинских спецслужб.

Действуя по указанию кураторов, объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство с целью совершения подрыва одного из административных зданий города Олонца

Террорист был в розыске в Белоруссии из-за оскорбления Лукашенко

Злоумышленник был членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске с сентября 2022 года.

Он проходил обвиняемым по уголовной статье 368 за оскорбление президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. В России он находился с марта, готовясь к совершению теракта — такое задание он получил от кураторов в Telegram.

Белоруса удалось выследить накануне в лесу недалеко от деревни Тукса, где он прятал взрывное устройство.

Ликвидация террориста попала на видео

ФСБ обнародовала оперативное видео с попыткой задержания Николая Алексеева, готовившего теракт в Карелии.

На кадрах бойцы спецназа блокируют подозреваемого в заброшенном здании. Преступник отказывается сдаваться, открывая огонь из огнестрельного оружия, после чего силовики ликвидируют его на месте. Далее взрывотехник выкладывает компоненты бомбы. Возбуждено уголовное дело. У террориста изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), пистолет Макарова и боеприпасы к нему.

Ранее СБУ попыталась организовать теракт в отношении главы Крыма

В начале февраля ФСБ в Симферополе предотвратила теракт в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, который попытались совершить трое россиян, завербованных Службой безопасности Украины (СБУ).

Кураторы дали им задание подорвать кортеж из двух машин. При задержании у фигурантов изъяли изготовленное из немецкой противотанковой мины взрывное устройство. При этом покушение на Аксенова по заданию СБУ было организовано не впервые.

«Открывайте газ и идите в школу»Как украинские спецслужбы делают диверсантов из российских детей и подростков?Автомобиль противника Зеленского обстреляли из автомата в Испании. Что известно о покушении на Анатолия Шария?Агент СБУ заложил бомбу под машину политика в Запорожской области, прикинувшись инвалидом. Его ликвидировали

В конце февраля спецслужбы предотвратили теракт, который готовился по заданию СБУ против политика в Запорожской области, имя которого не раскрывалось. Преступник прикинулся инвалидом, сделал вид, что упал у машины, и в это время закрепил взрывное устройство под авто, после чего встал и пошел, прихрамывая, дальше. При задержании его ликвидировали.

Позже, в начале марта, на пункте пропуска «Джанкой» при въезде в Крым сотрудники ФСБ обнаружили под днищем автомобиля СВУ. За рулем был сотрудник правоохранительных органoв Херсонской области. Само устрoйство было изготовлено из компонентов иностранного прoизводства, поставляемых на Украину странами НАТО.

Взято

отсюда

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