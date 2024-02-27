ФСБ предотвратила в Запорожской области теракт с применением химоружия

Сотрудники ФСБ предотвратили на территории Запорожской области теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, сообщает ЦОС ФСБ РФ.«”Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО “BZ”. <…> Задержаны трое граждан Украины”, – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

В ФСБ отметили, что изъятые у задержанных препараты, предназначенные для создания химического оружия, были разработаны на территории США.

В отношении трех граждан Украины возбуждены дела по статье 355 УК РФ (“Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения”) и по статье 205 УК РФ (“Террористический акт”).

Радио Sputnik сообщало, что ФСБ раскрыла шпионскую деятельность “Британского совета” в Херсонской области.Прямой эфирТеракты ВСУ и вербовка россиян: чем Украина отвечает на неудачи в зоне СВО?6 февраля, 15:04

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