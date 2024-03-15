ФСБ РФ: в Москве за госизмену задержан украинский агент, запускавший дроны

Украинский агент, запускавший беспилотники около российских военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями, задержан в Москве по подозрению в госизмене, сообщили в ФСБ РФ.«”В Москве по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России. По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций”, – приводит РИА Новости текст сообщения.

Доказав на начальном этапе спецслужбам Украины свою лояльность, агент получил задание попытаться запутать российские системы ПВО.«”Осуществлял сборку и запуск беспилотных летательных аппаратов для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны России”, – говорится в сообщении ведомства.

Задержанный уже дал признательные показания и указал местоположение схрона с компонентами, которые использовал.«

"Все вещественные доказательства были обнаружены и изъяты сотрудниками ФСБ", – добавляется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанного поместили в СИЗО по решению суда.

Ранее радио Sputnik писало, что задержанный в Крыму агент ГУР рассказал, какие данные передавал Киеву.

Взято отсюда.