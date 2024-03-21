ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Екатеринбурге

Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области сообщила о задержании члена экстремистской организации, подозреваемого в подготовке к теракту в Екатеринбурге.«

"В результате совместной спецоперации органов военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области при подготовке к совершению в отношении одной из войсковых частей Екатеринбурга террористического акта задержан функционер экстремистской организации "Граждане СССР"*", – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

При задержании силовики обнаружили и изъяли у мужчины пять самодельных зажигательных устройств, добавляет портал EADaily.

Отмечается, что следственным подразделением УФСБ России по Центральному военному округу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и пунктом “а” части 2 статьи 205 УК России (Приготовление к террористическому акту).

Фигурант арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы, добавили в ФСБ.

Ранее радио Sputnik сообщило о задержании подозреваемого в подготовке терактов под Белгородом.

Взято отсюда.