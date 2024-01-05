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ФСБ задержала пытавшегося устроить диверсию на объекте МО россиянина

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ФСБ задержала пытавшегося устроить диверсию на объекте МО россиянина

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за попытку устроить диверсию на одном из объектов Минобороны РФ в Челябинской области, говорится в заявлении спецслужбы.«

"Задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Министерства обороны России на территории Челябинской области", – приводит РИА Новости фрагмент комментария Центра общественных связей (ЦОС).

Уточняется, что злоумышленник был завербован через социальные сети.

Задержанный также причастен к серии поджогов на объектах связи и железнодорожного транспорта в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года, подчеркнули в ЦОС.

У мужчины изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие сделанные им фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами.

Обнаруженные материалы переданы в Следственный комитет.

В конце декабря радио Sputnik сообщало о задержании в Подмосковье местного жителя, который спонсировал ВСУ.

Взято отсюда.

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