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ФСБ задержала россиянина за сбор данных для спецслужб Польши

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ФСБ задержала россиянина за сбор данных для спецслужб Польши

Сотрудник режимного предприятия в Пензенской области задержан по подозрению в связях с польскими спецслужбами, сообщили в ФСБ.«”Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области”, – цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

По данным следствия, задержанный собирал сведения “об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе осуществления служебной деятельности”.

Уточняется, что мужчина рассчитывал получить помощь в переезде за границу за передачу этой информации сотруднику польской спецслужбы.

Ранее радио Sputnik сообщало о задержании россиянина за попытку устроить диверсию на одном из объектов Минобороны РФ в Челябинской области.

Взято отсюда.

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