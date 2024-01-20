Недавние удары Ирана по территориям Пакистана и Ирака являются сигналом США и Израилю «не связываться» с Тегераном и остановить проведение операции Израиля в секторе Газа. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

«Вовлечение Пакистана и Эрбиля посылает сигнал непосредственно израильтянам и американцам, и этот сигнал таков: «не связывайтесь с Ираном и закончите войну в Газе… Иран не хочет прямой войны с Израилем и США. Но мы хотим, чтобы американцы увидели и почувствовали нас», — заявил чиновник.

По его словам, выбранная Ираном стратегия не лишена риска, однако сторонники жесткой линии в Тегеране считают, что ущерб можно контролировать.

16 января Иран нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это был первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана. 18 января Пакистан нанес ответные удары по «антипакистанским группировкам» на территории Ирана.

Министерство иностранных дел Ирака, в свою очередь, отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдула Мохсена для консультаций после ракетных ударов Ирана по объектам на территории страны.

Ранее премьер Ирака потребовал немедленно вывести из страны силы США.

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