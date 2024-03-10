Футболист «Динамо» Бальбуэна: Россию и Парагвай объединяют красивые девушки

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна заявил, что Россию и Парагвай объединяют красивые девушки, передает «Чемпионат».

«Между странами большая разница. Это размер — Россия намного больше. Также погода. Нас объединяют красивые девушки и в России, и в Парагвае», — сказал Бальбуэна.

Россия и Парагвай проведут товарищеский матч 25 марта. 21 марта Россия сыграет с Сербией.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) рассказали, кто исполнит гимн России перед матчем с Сербией.

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