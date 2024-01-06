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Футболист «Химок» Панченко: Захарян правильно сделал, что уехал в Европу

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Футболист «Химок» Панченко: Захарян правильно сделал, что уехал в Европу

Футболист подмосковных «Химок» Кирилл Панченко похвалил Арсена Захаряна, который перешел в испанский «Реал Сосьедад», передает Legalbet.

«А для чего нужно было здесь оставаться? Человек уже вырос и несколько сезонов показывал очень зрелищную игру. Он большой молодец, что решился уехать и попробовать себя в Европе», — сказал Панченко.

Арсен Захарян перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе этого года, подписав контракт на шесть лет. Сумма трансфера составила €13 млн. За новую команду российский футболист дебютировал 25 августа, выйдя на поле против «Лас-Пальмаса». При этом по ходу сезона Захарян пропустил ряд матчей из-за проблем со здоровьем, в том числе он перенес коронавирус. В общей сложности, в текущем розыгрыше Примеры он провел 11 матчей.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее Александр Мостовой назвал туманными перспективы российского футбола.

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