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Футболист Мостовой не сыграет за Россию с Сербией и Парагваем из-за травмы

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Футболист Мостовой не сыграет за Россию с Сербией и Парагваем из-за травмы

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой не сыграет за сборную России в товарищеских матчах против Сербии и Парагвая из-за травмы голеностопа, передает «Чемпионат».

«Мостовой повредил голеностоп. Он уехал в расположение «Зенита», — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мостовой провел 13 матчей, забив три мяча.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени. На эту игру были вызваны Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Арсен Захарян, выступающие в Европе, а также игроки из РПЛ.

25 марта россияне проведут еще одну игру — против Парагвая.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее был назван критерий вызова футболистов в сборную России.

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