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Футболист «Спартака» Игнатов: мы хотим титула, для этого и играем

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Футболист «Спартака» Игнатов: мы хотим титула, для этого и играем

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что команда нацелена на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Чего жду от второй части сезона? Хотим титула. Для этого и играем. Всегда говорил, что боремся за самые высокие места. Это задача любого спортсмена», — сказал Игнатов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два балла меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка). На четвертой строчке идет московский «Локомотив», имея в активе 31 очко. «Спартак» располагается на пятом месте, имея в активе 30 баллов.

Чемпионат России возобновится в начале марта. Подопечные Гильермо Абаскаля в первом туре после перерыва сыграет с «Зенитом». Москвичи сыграют с сине-бело-голубыми на выезде.

Ранее экс-игрок «Локомотива» объяснил, почему «Спартак» не уволи Гильермо Абаскаля зимой.

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