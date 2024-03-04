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Фура подмяла под себя велосипедиста в Петербурге

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78.ru: фура подмяла под себя велосипедиста в Невском районе Петербурга

Фура подмяла под себя велосипедиста в Петербурге

Фура подмяла под себя велосипедиста в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев происшествия.

По данным телеканала, о состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Некоторые из свидетелей предположили, что мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Очевидцы рассказали, что пешеходные переходы в Невском районе установлены неудачно — два из них скрыты будкой. Горожане допустили, что водитель большегруза не заметил вовремя человека на велосипеде.

Из-за ДТП было заблокировано движение по улице Грибакиных.

Ранее сообщалось, что в Усть-Куте машина скорой помощи сбила ребенка на регулируемом пешеходном переходе.

После наезда водитель осмотрел школьника. Он подумал, что ребенок травм не получил и уехал.

Взято
отсюда

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