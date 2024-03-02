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Футболист «Спартака» отреагировал на задержание в Дубае одним эмодзи

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Футболист Промес отреагировал на задержание в Дубае означающим «ложь» эмодзи

Футболист «Спартака» отреагировал на задержание в Дубае одним эмодзи

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес отреагировал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на задержание в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Промес оставил комментарий под постом аккаунта theshaderoom о его задержании. Футболист отреагировал одним эмодзи «синяя кепка», что на сленге означает «ложь».

29 февраля футболист был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Голландца доставили в отделение полиции, его сопровождали сотрудники службы безопасности красно-белых. 1 марта его отпустили из-под стражи.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. После оглашения приговора вингера объявили в международный розыск.

Взято
отсюда

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