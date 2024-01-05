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ГА ООН проведет 9 января заседание по блокировке США поправки России в Совбезе

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ГА ООН проведет 9 января заседание по блокировке США поправки России в Совбезе

По информации, из письма председателя сессии Генассамблеи ООН Дэнниса Фрэнсиса, 9 января состоится пленарное заседание после того, как США заблокировали российскую поправку к резолюции по Газе в Совете безопасности. Об этом пишет ТАСС.

Резолюция была принята 22 декабря и направлена на расширение доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
Россия предложила поправку, призывающую к немедленной приостановке боевых действий в анклаве, но против нее выступили только США, а четыре страны воздержались.

Остальные 10 членов Совбеза проголосовали за внесение поправки в резолюцию. В связи с этим Фрэнсис сообщил о проведении дебатов на пленарном заседании Генассамблеи ООН.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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