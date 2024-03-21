“Газпром” начал соединять газопровод “Сила Сибири” с Дальним Востоком

“Газпром” начал соединять газопроводы “Сила Сибири” и “Сахалин – Хабаровск – Владивосток”, сообщили в пресс-службе компании.«

""Газпром" приступил к соединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". Это первоочередной этап реализации проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения", – говорится в сообщении в Telegram-канале холдинга.

Отмечается, что для этого в текущем году начато строительство участка “Белогорск – Хабаровск” “Восточной системы газоснабжения” протяженностью более 800 километров. «”Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы по другим участкам”, – добавили в компании.

Радио Sputnik сообщало, что “Газпром” и китайская CNPC договорились о дополнительных поставках газа из России в Китай.

Взято отсюда.