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“Газпром” побил рекорд суточных поставок по России

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"Газпром" побил рекорд суточных поставок по России

“Газпром” объявил, что в пятницу побил рекорд по объему суточных поставок по Единой системе газоснабжения России.«”Двенадцатого января российским потребителям поставлено 1788,3 миллиона кубометров газа – это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России”, – говорится в Telegram-канале компании.

Отмечается, что предыдущий рекорд был зафиксирован 30 января 2014 года – тогда было поставлено 1786,8 миллиона кубометров газа.

“Рост потребления газа связан с морозной погодой, установившейся на территории России. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 12 января опустилась до минус 14 градусов Цельсия”, – пояснили в “Газпроме”.

Ранее радио Sputnik рассказало, насколько сократилось потребление газа в Европе.

Взято отсюда.

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