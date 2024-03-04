“Где это вообще видано?” Послы ЕС отказались встретиться с Лавровым

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что пригласил послов стран Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались явиться.«

"Что вы думаете? За два дня до назначенного мероприятия, до встречи, нам прислали ноту: "Мы решили не ходить". Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это вообще видано?" – цитирует Лаврова РИА Новости.

Он уточнил, что предложил организовать мероприятие примерно полторы недели назад.«”У нас накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве, как они готовятся к нашим выборам президента, какие механизмы вмешательства, создание каких поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров, вещи, которыми посольство не имеет право заниматься”, – отметил глава МИД.

Лавров пояснил, что рассчитывал убедить европейских дипломатов отказаться от подобных действий.

Об этом министр рассказал на Всемирном фестивале молодежи.

Фестиваль проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Ранее радио Sputnik рассказало о возможных способах вмешательства извне в российские выборы.

Взято отсюда.