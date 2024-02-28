Генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» (флагман концерна ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона» заявил, что на предприятии запущено серийное производство новых универсальных мишенно-тренировочных комплексов «Адъютант» для испытаний зенитных комплексов.

«Он (Комплекс. — «Газета.Ru») уже пошел в серию, исполнен первый госконтракт, работаем над вторым. «Адъютант» мы начинали создавать для проведения облетов своих ЗРК. Но вскоре стало ясно, что сфера применения гораздо шире. Комплекс уже успел принять участие в учебных стрельбах практически всех отечественных ЗРК», — поделился Зиятдинов.

Он добавил, что завод планирует увидеть повышение роста на данный комплекс. В настоящее время «Адъютант» проходит слаживание в войсках ПВО.

До этого Зиятдинов говорил, что на заводе «Купол» практически завершена разработка боевой машины (БМ) «Тайфун-ПВО».

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