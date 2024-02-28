реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Гендиректор завода “Купол” сообщил о модернизации ЗРК “Тор”

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Гендиректор завода "Купол" сообщил о модернизации ЗРК "Тор"

Ижевский электромеханический завод “Купол” (флагман концерна ВКО “Алмаз-Антей”) проводит модернизацию зенитного ракетного комплекса “Тор”, сообщил генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.«”Говоря о дальнейшей перспективе, нельзя не отметить, что наш коллектив активно работает над очередной глубокой модернизацией ЗРК семейства “Тор”. Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности и будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем “Тор-М” от “Тор-М1″”, – рассказал он в интервью журналу “Национальная оборона”.

Также завод проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с другими изделиями специального, гражданского и двойного назначения, добавил Зиятдинов.«”Мы стремимся чутко реагировать на запросы наших заказчиков, изменение макроэкономической и политической ситуации”, – отметил он.

Радио Sputnik сообщало, что российские войска уничтожили украинский ЗРК Patriot.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
При посадке в сибирском аэропорту у самолета едва не оторвало дверь

При посадке в сибирском аэропорту у самолета едва не оторвало дверь

В Норильске дверь самолета чуть не оторвало ветром после посадки…

Узнать больше

«Его бы заметили задолго до падения»: новый «метеорит над Челябинском» оказался всего лишь фейком

Астрофизик, доцент ЧелГУ Сергей Замоздра прокомментировал видео с летящим над…

Узнать больше

В Минздраве России прошло заседание Совета общественных организаций по защите прав пациентов

Некоторые категории граждан имеют право на получение льготного лекарственного обеспеченияИсточник:…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp