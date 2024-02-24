Российские войска в зоне спецоперации сталкиваются в полном объеме со всем военно-промышленным потенциалом НАТО. Об этом заявил замкомандующего войсками Центрального военного округа Евгений Циндяйкин в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Генерал-лейтенант показал министру образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной военными ВС РФ.

По его словам, практически все европейские военные машины показали слабую проходимость в российских условиях.

«Если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом», — сказал Циндяйкин.

В свою очередь командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев заявил Шойгу, что интенсивность работы артиллерии украинских Вооруженных сил не снизилась, несмотря на «нытье» Киева.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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