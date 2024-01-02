Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Генерал Кобылаш заявил о получении дальней авиации самолетов на новых принципах

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Генерал Кобылаш заявил о получении дальней авиации самолетов на новых принципах

Командующий российской дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил о получении в 2024 году на вооружение самолетов на новых принципах с улучшенными качествами. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте министерства обороны России.

По словам Кобылаша, имеется большой план по модернизации и получению новой авиационной техники. Речь идет о совершенно новых самолетах, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами.

Генерал подчеркнул, что основными задачами для дальней авиации в наступившем году являются поддержание высокого уровня боеготовности и боевой подготовки, исправности авиационной техники и вооружения, а также освоение новой и модернизированной боевой техники.

Кобылаш отметил, что задачи, которые стоят перед командованием дальней авиации, требуют напряженной и кропотливой работы всех военнослужащих. Но все цели, заявил генерал, будут достигнуты, а задачи — выполнены с высоким качеством.

Ранее сообщалось, что в России завершились научные работы по созданию стендовой базы для испытаний перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Еще одна волна тепла. О погоде в Алтайском крае 2 января

02.01.2024

 Интересное

Простые радости. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2 января

02.01.2024

 Интересное

“Холоп” и Лиам Нисон. Что смотреть в российских кинотеатрах в январе?

02.01.2024

 Интересное

Движение пригородных поездов в Алтайском крае ускорили на 83 минуты

02.01.2024

 Интересное

Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год

02.01.2024

 Интересное

Эффект бабочки. Как учёный из Барнаула ездит по миру в поисках насекомых

02.01.2024

 Интересное

Человек пострадал при пожаре в гараже в Барнауле

02.01.2024

 Интересное

Сильный ветер и снег. В Алтайском крае передали штормовое предупреждение

02.01.2024

 Новости Барнаул

Пригородные поезда в Алтайском крае стали ездить быстрее

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix