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Генерал Коттон: США надо нарастить темпы производства бомбардировщика B-21

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Генерал Коттон: США надо нарастить темпы производства бомбардировщика B-21

Соединенным Штатам следует ускорить производство новейшего стелс-бомбардировщика В-21 Raider. Об этом заявил глава стратегического командования вооруженных сил США (STRATCOM) Энтони Коттон, сообщает РИА Новости.

Выступая в комитете сената США по делам вооруженных сил генерал заявил, что его беспокоят невысокие темпы производства В-21 и что ему хотелось бы их ускорить.

Кроме того, Коттон отметил, что в современном мире Соединенные Штаты сталкиваются с растущей ядерной угрозой со стороны Ирана и КНДР, которые продолжают развивать свои программы по созданию оружия массового поражения.

Стратегический бомбардировщик В-21 Raider был впервые показан менее года назад. Его разработкой занимается компания Northrop Grumman. Самолет создан по технологии «стелс», препятствующей его обнаружению с помощью радаров. Он способен нести на борту ядерное оружие.

20 января сообщалось, что американские специалисты провели второй тестовый полет нового стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider. Первые испытания состоялись 10 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что на разработку нового бомбардировщика B-21 и межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel ВВС США затребуют $73 млрд.

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