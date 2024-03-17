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Генерал Кривонос: ВСУ приходят в ужас от ударов ВС РФ с помощью авиабомб

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Генерал Кривонос: ВСУ приходят в ужас от ударов ВС РФ с помощью авиабомб

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос рассказал, что украинские военнослужащие приходят в ужас от ударов российских войск с помощью управляемых авиационных бомб. Запись интервью опубликована на YouTube-канале «Прямой».

По словам Кривоноса, российские военные активно применяют артиллерию, наносят мощные удары по украинской стороне. Отставной генерал ВСУ подчеркнул, что на фоне происходящего часть украинских солдат испытывают проблемы с психическим здоровьем.

По его мнению, наличие у российских сил огромные военных ресурсов, которые они успешно используют на фронте, является самым страшным для ВСУ.

До этого Кривонос заявил, что российская армия бьет по позициям Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении из всех видов артиллерии.

Согласно информации отставного генерала, армия России обладает внушительным количеством артиллерийских установок, что не только помогает вести массированный огонь, но также предоставляет возможность быстро подтягивать резервы на том или ином участке фронта.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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