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Генпрокуратура составила закон об оперативной блокировке контента в интернете

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Генпрокуратура составила закон об оперативной блокировке контента в интернете

Генпрокуратура России составила законопроект об оперативной блокировке противоправного контента в интернете с применением новой информационной системы. Об этом сообщает ТАСС.

«Генеральной прокуратурой совместно с Минцифры России и Роскомнадзором ведется кропотливая работа. Совместными усилиями разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение по блокированию вредоносных сайтов с использованием специализированной информационной системы», — рассказали в прокуратуре.

В 2022 году главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), являющийся структурой Роскомнадзора, выделил 57,7 млн руб. на создание системы «Окулус», которая будет искать противоправный контент в интернете при помощи технологий искусственного интеллекта.

Согласно технической документации к проекту, к запрещенной информации будут относиться материалы с признаками экстремизма и терроризма, призывы к массовым незаконным мероприятиям, выражение явного неуважения к обществу, государству и официальным символам России, информация о методах изготовления наркотиков, а также пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и демонстрация употребления табачной продукции.

Ранее стала известна причина блокировки сайта Киркорова.

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