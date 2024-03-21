Генпрокуратура посчитала смерть бизнесмена Олега Кана инсценировкой

Генпрокуратура считает смерть «крабового короля» Олега Кана инсценировкой. Об этом представитель ведомства сообщил во время заседания арбитражного суда по иску ряду предпринимателей, в том числе Кану, передает ТАСС.

Он рассказал, что в органах ЗАГС Сахалинской области и Санкт-Петербурга не регистрировалась смерть «господина Кана Олега Кымхаковича 16 апреля 1937 года рождения».

«Родственники в органы ЗАГС не обращались, федеральное законодательство возлагает обязанность на родственников или лиц, которым известно о факте смерти того или иного человека, обратиться в органы ЗАГС с соответствующим заявлением. Соответственно, единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — рассказал представитель Генпрокуратуры.

О том, что Кан умер, несколько дней назад рассказали его адвокаты, в связи с этим попросив закрыть дело в отношении бизнесмена.

В октябре 2022 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск. Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, как считает следствие, Кан создал преступное сообщество и в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками краба в Китай, Японию и Южную Корею.

Взято

отсюда

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