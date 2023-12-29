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Герасимов вручил госнаграды бойцам, отличившимся при освобождении Марьинки

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Герасимов вручил госнаграды бойцам, отличившимся при освобождении Марьинки

Начальник Генштаба Вооруженных сил России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне СВО государственные награды военным, отличившимся при освобождении Марьинки в ДНР, сообщает Минобороны России.«

"За мужество и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта Марьинка, военнослужащие подразделений группировки войск "Южная" награждены государственными наградами. Ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки отличившимся военнослужащим вручил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов", – говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

Герасимов поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за проявленные мужество, стойкость и профессионализм, а также пожелал им живыми и невредимыми вернуться домой.

В ведомстве напомнили, что награды вручаются непосредственно на передовой в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Путина.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил главе государства Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР российскими войсками.

Радио Sputnik сообщало, как СМИ отреагировали на сообщение об освобождении Марьинки российской армией.

Взято отсюда.

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