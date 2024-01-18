Депутаты бундестага проголосовали против поставок Украине крылатых ракет TaurusСюжетВзрыв на Крымском мосту

Немецкий парламент (бундестаг) проголосовал против передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет Taurus.

Ранее резолюцию с таким требованием в правительство ФРГ направил оппозиционный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии). Документ был отклонен большинством голосов (485 парламентариев против 178 при трех воздержавшихся).

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По информации издания Spiegel, причиной отказа стало нежелание голосовать за предложение ХДС/ХСС. Кроме того, депутаты выразили недовольство тем, что инициативу выдвинули к парламентскому обсуждению годового отчета уполномоченного по делам армии ФРГ.

Украина захотела использовать Taurus для ударов по Крыму и Крымскому мосту

2 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции полуострова от России. По словам украинского политика, скорость успеха ВСУ будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров.

За два месяца до этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал Taurus у Берлина в жесткой форме.

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После этого депутаты бундестага от нескольких партий призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus для нанесения ударов по целям в России. Как заявила представитель партии «Зеленые» Сара Нанни, такие удары якобы будут соответствовать нормам международного права. Схожую позицию выразил депутат парламента ФРГ от ХДС Родерих Кизеветтер. По его словам, ракеты Taurus помогут Киеву, в частности, уничтожить Крымский мост и Черноморский флот, что «вынудит Россию уйти из Крыма».

Премьер-министр Баварии и председатель ХСС Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus, чтобы «не дать» России одержать победу. По словам политика, это «единственный серьезный шанс для Украины вновь набраться мужества». Кроме того, Зедер отметил, что Германии и Евросоюзу (ЕС) грозит «реальная проблема безопасности», если Россия одержит победу в конфликте.

Бундесвер получил всего 600 ракет Taurus

Taurus KEPD-350 — авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей.

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Ракета длиной пять метров запускается с истребителя и может пролететь более 500 километров с помощью реактивного двигателя. Она ориентируется, используя данные о местности, и сравнивает свое местоположение с помощью изображений и инфракрасных датчиков, а также данных GPS-навигации. Taurus может избежать обнаружения радаром благодаря возможности сверхнизкого полета — на высоте менее 50 метров — при сохранении высокой скорости.

При контакте с целью первоначальный заряд пробивает брешь в стене или потолке поражаемого объекта. Затем металлический стержень весом 400 килограммов, наполненный взрывчаткой, проникает сквозь отверстие и взрывается.

Управляемая ракета произведена компанией Taurus Systems GmbH. Это совместное предприятие немецкой дочерней компании европейской оборонной компании MBDA и шведской Saab Dynamics.

Всего с 2004 года бундесвер получил 600 крылатых ракет Taurus KEPD-350.

Взято

отсюда

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