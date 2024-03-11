Адмирал Моисеев назначен новым врио главкома ВМФ России вместо Евменова

Герой России адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что он сменил на посту адмирала Николая Евменова. В публикации говорится, что в Адмиралтействе придерживаются однозначного мнения об отставке предыдущего главкома.

Издание сообщило, что информация о назначении Моисеева уже доведена до личного состава Главного командования ВМФ.

Министерство обороны и Северный флот не дали официальных комментариев по поводу смены главнокомандующего. На сайте Минобороны в этой должности по-прежнему значится Николай Евменов.

адмирал Александр Моисеев

Информацию о назначении подтвердил бывший командующий Черноморским флотом

Бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал в отставке Владимир Комоедов в беседе с URA.RU подтвердил назначение Моисеева.

Да, это достоверная информация. Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат

Экс-командующий Черноморским флотом добавил, что информацию о назначении Моисеева ему подтвердили двадцать источников. При этом он не уточнил причины такого кадрового решения.

адмирал Николай Евменов

Чем известен адмирал Моисеев?

Как отмечает URA.RU, адмирал Моисеев является одним из самых уважаемых и опытных командиров в рядах российских Вооруженных сил.

Он родился 16 апреля 1962 года в Калининградской области, за свою военную карьеру офицер служил на атомных подводных ракетоносцах проекта «Дельфин», командовал подлодкой К-117.

В 1994 году Моисеев был награжден орденом Мужества за поход к Северному полюсу. Он служил на атомном подводном крейсере К-18 «Карелия» в должности старшего помощника командира.

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В июле 1998 года ракетный подводный крейсер К-407 «Новомосковск» под командованием будущего адмирала из подводного положения впервые запустил на орбиту немецкие космические микроспутники Tubsat-N и Tubsat-N1 ракетой-носителем «Штиль».

В 2008 году офицер получил второй орден Мужества за руководство переходом атомной подводной лодки К-44 «Рязань» с Северного на Тихоокеанский флот. Поход проходил подо льдами Арктики.

В 2011 году Моисеев был награжден званием Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. В апреле 2012 года указом президента России № 423 офицер был назначен командующим подводными силами Северного флота.

22 ноября 2017 года Моисеева назначили заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, июне 2018 года получил должность командующего Черноморским флотом, с 3 мая 2019 года стал командующим Северным флотом ВМФ России. В 2020 году ему было присвоено звание адмирала.

Взято

отсюда

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