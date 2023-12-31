Герой России трагически погиб в аварии на трассе под Екатеринбургом

Герой Российской Федерации Евгений Бушмелев в воскресенье погиб в ДТП, сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.«

"Трагически погиб в автомобильной катастрофе 31 декабря 2023 года", – говорится в размещенной на портале биографии Бушмелева.

В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области уточнили, что он был одним из двух погибших в аварии на 174-м километре трассы Екатеринбург – Серов, добавляет URA.ru.На месте ДТП на 174-м километре трассы Екатеринбург – Серов

Бушмелев получил звание Героя России в 1999 году за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Радио Sputnik также писало о смерти замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, подорвавшегося на мине.

Взято отсюда.