Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что регионам РФ отгрузили более 290 тысяч обновленных вакцин «Спутник лайт». Об этом сообщает ТАСС.

«Что запросили, все отгрузили — 294 тыс. 750 флакончиков», — пояснил глава центра им. Гамалеи.

До этого Минздрав России продлил действие временного порядка организации работы медицинских учреждений в целях профилактики и снижения рисков распространения COVID-19 до 1 января 2025 года.

Приказ вступил в силу 31 декабря 2023 года.

10 декабря Гинцбург говорил, что Минздрав согласовал обновление состава вакцины против коронавируса «Спутник Лайт».

В ноябре Гинцбург сообщал, что клинические исследования актуализированного «Спутника лайт» завершились, эффективность этого вакцинного препарата близка к 100%.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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