Гинеколог назвала опасные симптомы у беременных, когда надо срочно обратиться к врачу

Врач Фисюк: при жидких выделениях беременным надо срочно обратиться к врачу

Во время беременности женщина может испытывать различные симптомы, некоторые из которых являются совершенно безобидными, а другие — требует незамедлительного обращения к врачу. О самых опасных из них «Газете.Ru» рассказала врач, акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.

Она отметила, что наиболее опасный симптом при беременности, на который стоит немедленно обратить внимание — это кровотечение из влагалища, на любом сроке беременности. На ранних сроках это может быть признаками угрозы выкидыша, а на поздних — проявление отслойки плаценты, что крайне опасно как для плода, так и для беременной.

«Если на ранних сроках кровотечение незначительное, можно для начала посетить врача амбулаторной службы, в некоторых случаях может потребоваться госпитализация в стационар. Если это поздние сроки (больше 14 недель, и, тем более, больше 20 недель), то в этом случае рекомендуется госпитализация в стационар по скорой медицинской помощи», — предупредила Фисюк.

Также врач обратила внимания, что неожиданно жидкие выделения — это повод сразу обратиться в стационар, поскольку они могут свидетельствовать о подтекании околоплодных вод.

По ее словам, в некоторых случаях грозным осложнениям предшествуют болевые ощущения, такие как боли внизу живота или в пояснице, и это тоже повод обратится к врачу акушеру-гинекологу.

«При возникновении головных болей, особенно в затылочной области, повышения давления выше 13090, при появлении «мушек» перед глазами, изменении зрения (тем более, если это появляется впервые и, особенно, в сроках более 18 недель), то это также требует незамедлительного обращения к врачу акушеру-гинекологу», — добавила специалист.

Также она отметила, что при появлении отеков, которые не связаны с нарушением диеты и появляются повторно, необходимо рассказать об этом своему лечащему врачу.

«На ранних сроках часто беременность сопровождается тошнотой и рвотой. Если рвота повторяется не более 1-2 раза в сутки и проходит к 12 неделе, то это можно отнести к нормальному состоянию беременности. При возникновении таких жалоб после 18 недель — необходимо незамедлительно обратиться к врачу, чаще всего в стационар, так как это может говорить о таком тяжелом осложнении беременности, как гестоз», — предупредила Фисюк.

Кроме того, по ее словам, важно обращать внимание на двигательную активность плода. Как правило, уже после 18-20 недель беременные ощущают шевеления плода, а при отсутствии шевелений необходимо срочно обратиться с такой жалобой на прием к врачу-гинекологу.

«Нужно понимать, что только врач на приеме сможет дать точную оценку вашего состояния, а при необходимости назначить лечение и, тем самым, нивелировать риски при вынашивании», — резюмировала специалист.

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