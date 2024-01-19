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Гинеколог перечислила первые признаки беременности

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Врач Фисюк: изменение вкусовых пристрастий может быть с первого дня беременности

Гинеколог перечислила первые признаки беременности

Уже через неделю после задержки у беременных могут меняться вкусовые пристрастия. О первых симптомах беременности «Газете.Ru» рассказала врач, акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья Виктория Фисюк.

«Самый главный симптом беременности — это задержка менструации. Но очень часто меняются и вкусовые пристрастия — неожиданно появляется желание что-то съесть, например, соленый огурчик. Или же, наоборот, появляется отвращение к какой-то любимой еде. Все эти симптомы могут появляться с первых дней беременности, но, как правило, обычно это происходит к пятой неделе, когда задержка менструации составляет всего 7-10 дней», — объяснила Фисюк.

Кроме того, по ее словам, может появляться тошнота, особенно по утрам. А также вздутие кишечника, увеличение и некоторая болезненность молочных желез, раздражительность, плаксивость, усталость, сонливость и частое мочеиспускание.

«С первыми подобными признаками можно провести тест на беременность. Или же сдать анализ крови на хорионический гонадотропин — это будет более надежно и точно», — подчеркнула специалист.

При этом она отметила, что обратиться к врачу лучше сразу после появления первых симптомов. Это нужно для того, чтобы определить, не является ли беременность внематочной.

«К сожалению, любая беременность дает все вышеперечисленные симптомы, а если на фоне них появились какие-то кровянистые выделения (даже незначительные) и боли внизу живота, необходимо срочно посетить врача акушера-гинеколога», — резюмировала Фисюк.

Ранее врачи рассказали, как ЭКО может отразиться на женском здоровье.

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