Вышедшее в первую неделю марта обновление программного обеспечения iOS 17.4 для iPhone испортило работу автокоррекции в смартфонах Apple. Об этом сообщает портал GizmoChina со ссылкой на жалобы пользователей.

Согласно источнику, пользователи смартфонов Apple жалуются на iOS 17.4, в которой сбоит система автоматической коррекции текста. Несмотря на активированную опцию автокоррекции, она не функционирует корректно, что вынуждает пользователей самостоятельно исправлять ошибки при вводе текста.

Судя по всему, с проблемой чаще всего сталкиваются владельцы старых моделей iPhone. Точные причины ошибки пока не установлены, а точные модели и количество пострадавших не уточняется. По данным GizmoChina, Apple признала проблему и уже готовит исправление в iOS 17.4.1, которое будет выпущено в ближайшее время. Точные сроки выпуска обновления не называются.

Пока что единственным решением остается ручное исправление ошибок при вводе тексте. Также некоторым пользователям помогает перезагрузка устройства.

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