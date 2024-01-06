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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что футболист команды Квинси Промес будет готовиться к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Если в ОАЭ не дадут гарантий, то игрок будет готовиться в Москве. Конечно, в команде немного другая подготовка, идет специальная работа. Но Промес — взрослый профессионал, и с ним не возникнет проблем», — сказал Гладилин.

19 июня Королевский суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату. Промес также является фигурантом уголовного дела о контрабанде и торговле наркотиками, из-за чего полиция Нидерландов вела прослушку его телефонных разговоров.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне чемпионата России Промес провел 17 матчей, забив шесть мячей. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков.

Ранее в «Спартаке» рассказали, грозит ли Промесу экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды.

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