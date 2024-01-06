Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Гладилин: вероятно, Промес не поедет на сборы со «Спартаком»

Подписывайся на ГОРНЯК22!

ФК «Спартак-Москва»‘ class=”item-image” >

Гладилин: вероятно, Промес не поедет на сборы со «Спартаком»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что футболист команды Квинси Промес будет готовиться к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Если в ОАЭ не дадут гарантий, то игрок будет готовиться в Москве. Конечно, в команде немного другая подготовка, идет специальная работа. Но Промес — взрослый профессионал, и с ним не возникнет проблем», — сказал Гладилин.

19 июня Королевский суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату. Промес также является фигурантом уголовного дела о контрабанде и торговле наркотиками, из-за чего полиция Нидерландов вела прослушку его телефонных разговоров.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне чемпионата России Промес провел 17 матчей, забив шесть мячей. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков.

Ранее в «Спартаке» рассказали, грозит ли Промесу экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В частном секторе Барнаула потушили большой пожар в жилом доме

07.01.2024

 Происшествия

Житель Камня-на-Оби дерзко похитил ТВ-приставку из дома пенсионерки

07.01.2024

 Происшествия

На Алтае мужчина с ружьем пришел успокоить посетителей бара, которые мешали ему спать

07.01.2024

 Происшествия

В США у пассажирского самолета прямо в небе оторвало аварийную дверь

07.01.2024

 Происшествия

“Хочу знать кто”. Новосибирец требует расследовать таинственную смерть своей матери

07.01.2024

 Интересное

В барнаульский храм доставили чудотворную икону императора Николая

06.01.2024

 Интересное

Три автомобиля попали в ДТП на Змеиногорском тракте около Барнаула

06.01.2024

 Интересное

Житель Камня-на-Оби накануне праздников разжился приставкой из дома знакомого

06.01.2024

 Интересное

В центре Барнаула легковушка врезалась в столб после ДТП с такси

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix