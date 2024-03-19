Гладков: из Белгородской области вывезут около девяти тысяч детей

Порядка девяти тысяч детей вывезут из Белгородской области в другие регионы России из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «

"Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района", – приводит его слова РИА Новости.

Двадцать второго марта 1,2 тысячи детей будут отправлены в Пензу, Тамбов и Калугу, в Ставропольский край, уточнил Гладков на заседании президиума генсовета “Единой России”.

Украинские войска с прошлой недели стали ежедневно наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области.

Как отмечает РИА Новости, за это время погибли уже 16 мирных жителей, 98 пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.

Радио Sputnik также сообщило, что российские войска сбили вертолет ВСУ, летевший к Белгородской области.

Взято отсюда.