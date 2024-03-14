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Гладков: на территории Белгородской области украинских войск нет

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Гладков: на территории Белгородской области украинских войск нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинских войск на территории региона нет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Настоящий Гладков».

Глава области вместе с руководителем управления региональной безопасности Евгением Воробьевым посетили приграничные села Гора-Подол, Глотово, Козинка Грайворонского округа. Гладков подчеркнул, что украинских вооруженных формирований на территории области нет, бой в настоящее время проходит за ее пределами. При этом губернатор отметил, что Козинка сильно пострадала, в ней имеются очень серьезные разрушения.

По словам главы области, местные жители были вывезены в безопасное место. Утром начнется оценка нанесенного ущерба, и, если позволит обстановка, могут уже начаться восстановительные работы. Совместно с главой Грайворонского округа Геннадием Бондаревым был составлен план предстоящих действий.

Гладков выразил признательность мужеству местных жителей, находящихся в пункте временного размещения в Грайвороне.

До этого сообщалось, что на границе Белгородской области произошел бой с украинскими диверсантами.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области.

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