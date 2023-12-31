Число жертв субботнего удара украинских войск по Белгороду увеличилось до 24, среди них еще один ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее в воскресенье он подтвердил, что число погибших в результате обстрела ВСУ административного центра региона достигло 22.«

"В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 08:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего", – написал Гладков в Telegram-канале.

В субботу днем белгородский губернатор сообщил, что украинские войска обстреляли центр Белгорода.

По предварительным данным, повреждения получили только гражданские объекты, зафиксировано попадание в жилой сектор.

МЧС России сообщало о 10 случаях возгорания. Повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах и трех частных домовладениях.

В Минобороны РФ проинформировали, что средства ПВО перехватили ракеты “Ольха” и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду.

В ведомстве подчеркнули, что в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

В Минобороны также указали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте, и завели, что преступление не останется безнаказанным.

Накануне радио Sputnik писало, как в ООН отреагировали на обстрел Белгорода украинскими войсками.

Взято отсюда.