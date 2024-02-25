Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили беспилотник

БПЛА самолетного типа с гербом Украины. Архивное фото

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила беспилотник в районе хутора Развильный, предварительно, пострадавших и разрушений нет.«”В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа в районе хутора Развильный… По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет”, – написал он.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные группы.

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