реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили беспилотник

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили беспилотник

БПЛА самолетного типа с гербом Украины. Архивное фото

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила беспилотник в районе хутора Развильный, предварительно, пострадавших и разрушений нет.«”В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа в районе хутора Развильный… По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет”, – написал он.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные группы.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

горняк22 телеграм
Волейболистки “Алтая-АГАУ” завершили домашний тур ЧМ России тремя поражениями

Волейболистки “Алтая-АГАУ” завершили домашний тур ЧМ России тремя поражениями

В заключительных матчах барнаульские волейболистки последовательно уступили читинской “Забайкалке”, “Амурским…

Узнать больше
На Алтае начали проверку из-за женщины, которую не приняли в паллиативное отделение

На Алтае начали проверку из-за женщины, которую не приняли в паллиативное отделение

Пациентка скончалась, не дождавшись назначенной в направлении даты Стетоскоп /…

Узнать больше
Бари Алибасова экстренно госпитализировали в реанимацию

Бари Алибасова экстренно госпитализировали в реанимацию

По сообщениям СМИ, у него может быть инсульт Бари Алибасов…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp