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Гладков: пострадавших после отражения атаки на Белгород нет

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Гладков: пострадавших после отражения атаки на Белгород нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавших в результате отражения атаки на город нет.

В публикации говорится, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 11 воздушных целей в Белгороде и Белгородском районе.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал глава региона.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские силы ПВО вечером 19 марта сбили переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200 над Курской областью, а также уничтожили одну ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot над Белгородской областью. Также там сообщили, что силы ПВО уничтожили 10 ракет РСЗО «Вампир» и одну «Точку-У», которые были запущены Вооруженными силами Украины по Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Гладков: пострадавших после отражения атаки на Белгород нет

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