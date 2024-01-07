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Гладков предложил отправлять школьников Белгорода в другие регионы на каникулы

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Группы школьников начнут формировать в Белгороде для их отправки на время каникул в другие регионы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор заявил, что родители будут переживать за своих детей, которые 9 января пойдут в школы после окончания каникул.

«Мое предложение: мы готовы собрать группы, сформировать наших детей из Белгорода, чтобы отправить их в загородные лагеря других регионов. Есть предложения от моих коллег из числа губернаторов. У нас в середине января начнет работать круглогодичный санаторий «Бригантина «Белогорье»» в Крыму. Мы уже запланировали поездку 277 детей из Шебекинского округа, поэтому возможности у нас есть», — написал Гладков.

7 января сообщалось, что жителям Белгорода, которые решили временно уехать из города, помогают переехать в пункты временного размещения, организованные как на территории области, так и в соседних регионах.

Днем ранее стало известно, что два дополнительных пассажирских состава начнут курсировать между Москвой и Белгородом в ближайшие дни.

Ранее Гладков уточнил число пациентов в больницах после обстрелов.

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